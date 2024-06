"Un programma realistico"

Speciale Elezioni / Marcallo con Casone - Ecco il programma di Sabina Doniselli e del suo gruppo per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Si avvicina il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno e abbiamo voluto chiedere a tutti i candidati del nostro territorio una sintesi del programma che vogliono realizzare nel loro comune. I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del proprio comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

Civica Marcallo con Casone

"Ci presentiamo alle elezioni comunali consapevoli delle responsabilità a capo di chi amministra, forti dell’esperienza in questi anni di Consiglio Comunale. Ci presentiamo con un Programma condiviso, ambizioso, realistico: in poche parole fondamentali -Primato della Persona, Bene Comune, Solidarietà e Sussidiarietà- si racchiudono i principi su cui si fonda il nostro impegno politico e il nostro dovere verso i concittadini. Vogliamo Marcallo con Casone sempre più solidale, sostenendo tutte le fragilità, vicino alle famiglie, agli anziani soli. Un Comune sempre più vivibile, con spazi di aggregazione per ogni fascia d’età, favorendo la socialità a partire dalla Associazioni e il volontariato, con particolare riguardo al coinvolgimento dei giovani; incentivando il commercio locale e i negozi di vicinato. Un Comune sempre più attento al patrimonio pubblico, con un Piano del Verde e manutenzioni programmate, investendo nei Parchi, favorendo la riqualificazione degli immobili. Un Comune sempre più accessibile, con l’abbattimento di barriere architettoniche, percorsi sicuri e mobilità integrata. Un Comune sempre più connesso, proseguendo nella digitalizzazione dei servizi, investendo nel wifi pubblico, sfruttando a beneficio del Comune la tecnologia per la razionalizzazione della spesa e il minor impatto ambientale. Un programma e una serie di idee e proposte che guardano al presente e al futuro e dove i cittadini si sentano e siano davvero parte attiva".

