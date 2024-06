"Idee e progetti per continuare"

Speciale Elezioni / Marcallo con Casone - Ecco il programma di Marina Roma e del suo gruppo per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Si avvicina il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno e abbiamo voluto chiedere a tutti i candidati del nostro territorio una sintesi del programma che vogliono realizzare nel loro comune. I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del proprio comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

Centrodestra Marcallo con Casone

"Il nostro programma contiene idee e progetti che rappresentano il naturale proseguimento di quanto fatto negli anni precedenti. In questi ultimi cinque anni, complicati dalla pandemia e dalle conseguenze della guerra in Ucraina, abbiamo cercato di mantenere e valorizzare strutture e servizi esistenti: abbiamo ristrutturato il poliambulatorio di Marcallo e la sede delle associazioni di Casone, il PalaMarcallo, la scuola Materna di Marcallo, la veranda del Comune, la centrale termica di villa Santa Giustina; abbiamo realizzato nuove strutture: la sede della banda, gli spogliatoi del campo sportivo diventato comunale, il parcheggio di via Zaccaria e la messa in sicurezza degli ingressi delle scuole, il nuovo asilo Nido a Casone, i nuovi loculi al cimitero di Marcallo, il campo da basket e i giochi inclusivi al parco Tullio Oldani. Nel prossimo mandato auspichiamo la continuazione di questo lavoro aggiungendo qualche nuova opera come la nuova sede della Croce Azzurra Ticinia. Grosso impegno sarà in ambito socioculturale per mantenere e implementare quella vivacità sociale ricreata in questi anni e che nel nostro paese ha sempre fatto la differenza. Il coinvolgimento dei giovani e la nuova gestione della biblioteca proseguiranno con progetti innovativi. Comunicazione e intelligenza artificiale; progetti di educazione civica e azioni concrete per l’ambiente; lotta all’abbandono dei rifiuti, alla violenza sulle donne e molto altro completano il nostro programma".

