Troppe buche in via Solferino

Alcuni lettori ci segnalano di una situazione invivibile: continui danni alle auto, tra cui forature e ammortizzatori rotti, anziani sprovvisti dei servizi.

Un problema che sussiste da anni ma che nelle ultime settimane si è aggravato particolarmente, tanto da privare alcuni anziani dei servizi essenziali. L’ultimo tratto di via Solferino è sterrato e con le piogge delle ultime settimane è diventato quasi impraticabile. Alcuni lettori ci segnalano di una situazione invivibile: continui danni alle auto, tra cui forature e ammortizzatori rotti, anziani sprovvisti dei servizi. “Autoambulanze e fisioterapisti si rifiutano di raggiungere le case degli anziani in via Solferino, che si ritrovano inevitabilmente isolati. Gli uffici del Comune ci hanno rimandato al sindaco, ma crediamo che non sia una questione politica. Siamo esasperati: la questione è grave e vogliamo risposte”. La palla passa ora all’Amministrazione comunale, chiamata a dare risposte ai cittadini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!