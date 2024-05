Domenica 2 giugno alle 11 in occasione della Festa della Repubblica, sarà consegnata ai neodiciottenni una copia della Costituzione della Repubblica Italiana.

Prima la proiezione del film 'La nostra terra' avvenuta martedì 28 maggio, poi un incontro e infine la consegna della Costituzione ai neodiciottenni. Dairago celebra la sua Settimana della legalità. Giovedì 30 alle 21 nel municipio di via Damiano Chiesa il giornalista Ersilio Mattioni presenterà il suo volume "La corruzione elettorale politico- mafiosa in Lombardia". Domenica 2 giugno alle 11, invece, in occasione della Festa della Repubblica, sarà consegnata ai neodiciottenni una copia della Costituzione della Repubblica Italiana con un intervento del Presidente della Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Salvatore Forte.

