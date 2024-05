Incidente in via Dante

La dinamica racconta che una donna di 65 anni che procedeva in sella alla sua bicicletta è stata investita da un'auto per cause in corso di accertamento.

Un nuovo incidente in una delle vie più trafficate di Cuggiono. L'episodio è avventuo nel pomeriggio di martedì 28 maggio, verso le ore 17. La dinamica racconta che una donna di 65 anni che procedeva in sella alla sua bicicletta è stata investita da un'auto per cause in corso di accertamento. L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Dante e via Milazzo. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza della Croce azzurra di Buscate. Sul posto è intervenuta anche l'automedica. A rilevare l'incidente e a gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso sono stati gli agenti della Polizia Locale.

Se in un primo momento le condizioni sembravanoa ancora più gravi, fortunatamanete il rapido intervento dei sanitari ha stabilizzato la signora che poi è stata trasportata in codice giallo in Ospedale a Legnano.

