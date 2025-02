Inseguimento a Cuggiono: fermato un giovane

Scappano in auto dai Carabinieri. Inseguiti da una pattuglia di Cuggiono, uno dei due soggetti a bordo è stato fermato, dopo che aveva tentato di dileguarsi anche a piedi.

Il tempo di vedere i Carabinieri ed eccoli in fuga: inseguiti, sono stati prontamente bloccati. È successo qualche notte fa a Cuggiono. È qui, infatti, che una pattuglia della caserma cittadina, durante un normale servizio di controllo e monitoraggio del territorio, ha notato una vettura sospetta e subito, allora, i militari dell'Arma hanno deciso di avvicinarsi per effettuare un accertamento. Ma proprio in questo preciso istante, il conducente ha accelerato, allontanandosi velocemente. Ne è nato, come detto, un inseguimento, fino a quando i due soggetti a bordo dell'auto, dopo avere imboccato una strada secondaria, hanno deciso di abbandonare il mezzo, proseguendo la fuga a piedi. Un ulteriore tentativo di far perdere le loro tracce, insomma, che però, almeno per uno dei due, non è riuscito. Raggiunto, infatti, di militari è stata fermato, per poi procedere con tutte le necessarie attività di identificazione e le specifiche segnalazioni agli organi competenti (con sè il giovane aveva della sostanza stupefacente). Un intervento, dunque, tempestivo e pronto quello dei Carabinieri, che ha permesso appunto di bloccare il soggetto.

