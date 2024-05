Divieto di sosta in via Fermi

La situazione aveva raggiunto livelli emergenziali. Così alcuni residenti di via Enrico Fermi avevano preso carta e penna segnalando all'Amministrazione comunale di Villa Cortese la presenza di parcheggi selvaggi nella loro zona che creavano contraccolpi viabilistici non indifferenti.

La situazione aveva raggiunto livelli emergenziali. Così alcuni residenti di via Enrico Fermi avevano preso carta e penna segnalando all'Amministrazione comunale di Villa Cortese la presenza di parcheggi selvaggi nella loro zona che creavano contraccolpi viabilistici non indifferenti. E sono stati ascoltati. La giunta comunale retta dal sindaco Alessandro Barlocco, infatti, ha istituito sulla via il divieto di fermata. "La circolazione nella via Enrico Fermi - si legge nell'ordinanza - zona residenziale, è organizzata a doppio senso di marcia, l'ampiezza della carreggiata, la lunghezza della stessa, la presenza di passi carrai e ingresso ad area di sosta esterna alla carreggiata risulta tale da non consentire la sosta su ambo i lati della stessa". Alcuni residenti avevano quindi rilevato che la fermata e sosta di alcuni veicoli era fonte di pericolo per loro e per le altre auto in transito. A rischio sono soprattutto i passaggi dei mezzi di soccorso in ingresso e uscita dall'intersezione con via Pacinotti. Da qui la decisione della giunta di istituire il divieto di fermata su ambedue i lati della via in modo permanente, a eccezione di quelli che devono entrare o uscire dal passo carraio.

