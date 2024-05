Castanese... che beffa! E altrimenti non potrebbe essere chiamata. Già, perché non solo oggi purtroppo i neroverdi devono fare i conti con la retrocessione dall’Eccellenza alla Promozione, ma questa è arrivata per di più nei minuti, per non dire secondi finali.

Castanese... che beffa! E altrimenti non potrebbe essere chiamata. Già, perché non solo oggi purtroppo i neroverdi devono fare i conti con la retrocessione dall’Eccellenza alla Promozione, ma questa è arrivata per di più nei minuti, per non dire secondi finali della gara di ritorno dei play out contro quella Vergiatese dalla quale ad inizio campionato alcuni giocatori si erano trasferiti proprio a Castano. “Cosa dire - commenta mister Alfio Garavaglia - Ancora una volta abbiamo commesso gli stessi errori già visti in più occasioni durante l’intera stagione. Sbagli nelle marcature sulle palle inattive e disattenzioni che ci sono costate care”. Un anno, insomma, in gran parte da dimenticare. “È così - continua l’allenatore - Dobbiamo assumerci le nostre colpe, io in primis. Poi ovvio l’ultima partita è stata certamente una beffa: la rete presa oltre il 90°, le due traverse colpite, un gol che ci è stato annullato e che era regolare, ecco, queste non sono e non vogliono essere assolutamente delle giustificazioni alla stagione, però senza gli episodi citati, forse il finale sarebbe stato differente”.

CASTANESE: FINALE AMARO



