Scuole sempre più nel futuro

Una scuola sempre più proiettata nel futuro. Aule multisensoriali e multifunzionali all’Istituto Comprensivo ‘Falcone e Borsellino’ di Castano.

Una scuola sempre più proiettata nel futuro. Aule multisensoriali e multifunzionali all’Istituto Comprensivo ‘Falcone e Borsellino’ di Castano. Un ulteriore e importante progetto per avvicinare gli alunni della Materna, delle Elementari e delle Medie dei due plessi di via Giolitti e via Acerbi, appunto al mondo della tecnologia e farlo con le giuste e corrette modalità. Un’iniziativa che consentirà a tutti di vivere ancora più a pieno il mondo della scuola ed essere e sentirsi protagonisti, facilitando l’incontro, la socializzazione e la condivisione.

