Rapina d'auto sventata dalla Locale

I Vigili di Busto Garolfo hanno intercettato la vettura rubata e l'hanno restituita al legittimo proprietario. Il commendo della sindaca Biondi: "Impegno, attenzione, coraggio e buon utilizzo delle migliori strumentazioni".

Ha provato a fuggire con l'auto di cui si era impossessato, ma la Polizia Locale, dopo averlo inseguito, lo ha bloccato. E l'auto è ritornata al suo legittimo proprietario. L'azione di repressione di un reato che stava per consumarsi attuata dal comando di Polizia Locale di Busto Garolfo ha suscitato la gratitudine del sindaco Susanna Biondi. "Desidero ringraziare sinceramente - ha scritto in una nota - e complimentarmi con gli agenti della nostra Polizia Locale che hanno portato a termine un'operazione complessa, dimostrando impegno, competenza e coraggio. La loro attenzione è costante e dimostrano di sapere utilizzare al meglio i nuovi strumenti a disposizione, come i portali per la lettura targhe e i buoni risultati sono sempre più frequenti".

