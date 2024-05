La prevenzione in piazza: 'Magenta nel cuore'

L'unità operativa della Cardiologia dell'ospedale Fornaroli organizza presso piazza Liberazione una serie di esami gratuiti. Appuntamento il 25 maggio dalle 10 alle 18.

Un appuntamento importante per intercettare i segni delle malattie cerdiovascolari fin dai primi esordi per poi poterli trattare al meglio. L'unità operativa della Cardiologia dell'ospedale Fornaroli di Magenta in collaborazione con la Croce Bianca Milano sezione di Magenta offrirà alla cittadinanza una serie di esami gratuiti tra cui misurazione della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, della saturazione, deglla glicemia e l'elettrocardiogramma. Tutti gli esami saranno refertati seduta stante dai medici presenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!