Delpini per i 55anni del Fornaroli

Un anniversario che sarà celebrato con due appuntamenti significativi, capaci di coniugare gratitudine e spiritualità: lunedì 19 un concerto benefico; venerdì 23 arriva l'Arcivescovo Delpini.

Il 2025 segna un traguardo importante per l’Ospedale “Giuseppe Fornaroli” di Magenta, che compie 55 anni di attività al servizio del territorio. Un anniversario che sarà celebrato con due appuntamenti significativi, capaci di coniugare emozione, gratitudine e spiritualità.

Il primo evento si terrà lunedì 19 maggio alle ore 20.30, presso la Sala della Rotonda (secondo piano dell’ospedale), con il concerto benefico “La musica che cura”. Protagonisti saranno proprio i professionisti della struttura sanitaria – medici, infermieri e personale – che, oltre a prendersi cura dei pazienti ogni giorno, saliranno sul palco in veste di musicisti. Ospite d’eccezione della serata sarà il tenore Diego Cavazzin, artista di fama internazionale, che donerà la sua voce per sostenere l’ospedale. L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, in uno spirito di condivisione e vicinanza alla comunità ospedaliera.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 23 maggio alle ore 15.30, quando presso la Chiesa di San Luca (piano 0 dell’ospedale) sarà celebrata una Santa Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. La liturgia sarà un momento di ringraziamento per il cammino compiuto dall’Ospedale Fornaroli e per tutti coloro che, con dedizione e professionalità, ne hanno scritto la storia. Al termine della celebrazione, l’Arcivescovo si soffermerà per salutare personalmente il personale sanitario e le autorità presenti.

I due eventi si inseriscono nel solco di una lunga tradizione di attenzione alla persona e alla comunità, che ha fatto del Fornaroli un punto di riferimento sanitario per l’intero Magentino e oltre. Un compleanno speciale, che vuole celebrare non solo un ospedale, ma una grande famiglia fatta di competenze, umanità e speranza.

