La mostra fotografica di 'Sfumature Castanesi'

Foto protagoniste in Villa Rusconi a Castano. Un evento ormai fisso nel calendario degli appuntamenti castanesi: la Mostra Fotografica a cura dei soci di Sfumature Castanesi. Stasera (venerdì 17 maggio), alle 21, allora l’inaugurazione; poi si potrà visitarla il 18 e 19 e il 25 e 26 maggio dalle 15 alle 19, mentre il 23 maggio è in programma la Serata Audiovisivi.

