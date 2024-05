Due incontri sull'alimentazione

La sua centralità attraversa ogni età e ogni ambito. Di alimentazione equilibrata si parla nell'età giovanile, nella fase senile, nello sport. L'Officina del Benessere metterà a fuoco il concetto in due incontri in programma nella sala consiliare Rosolino Olgiati di Villa Cortese.

La sua centralità attraversa ogni età e ogni ambito. Di alimentazione equilibrata si parla nell'età giovanile, nella fase senile, nello sport. L'Officina del Benessere metterà a fuoco il concetto in due incontri in programma nella sala consiliare Rosolino Olgiati di Villa Cortese. Il primo è previsto per martedì 21 maggio alle 21 e si intitola "Alimentazione nella terza età come prevenzione per la salute". Il secondo, invece, si terrà il 6 giugno con inizio alla stessa ora e sarà imperniato sull'alimentazione come "Prevenzione per la salute negli sport aerobici, anaerobici e di squadra". Saranno proposte ricette con assaggi. Entrambi gli incontri saranno tenuti dal biotecnologo e biologo nutrizionista Fabio Ferrario con il suo gruppo di lavoro.

