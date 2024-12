Natale... a mattoncini!

Quando si dice "Un Natale da costruire...". E mai come stavolta lo si è costruito, eccome! Paesaggi, decorazioni, addobbi, trenini e Babbo Natale... tutti realizzati con i Lego.

Quando si dice "Un Natale da costruire...". E mai come stavolta lo si è costruito, eccome! Paesaggi, decorazioni, addobbi, trenini, attrazioni e poi ovviamente non poteva mancare Babbo Natale con le renne e i suoi aiutanti... tutti realizzati con gli storici e intramontabili mattoncini. Già, perché proprio i Lego sono stati protagonisti nei giorni scorsi, con "Fotografia Costruttiva", in Municipio a Villa Cortese. Una "due giorni", alla fine, di esposizione di opere, appunto a tema natalizio, foto e anche contest a premi che ha saputo conquistare piccoli e grandi. Un evento per vivere e farlo in maniera sempre più particolare il periodo più magico dell'anno.

NATALE... DA COSTRUIRE!



