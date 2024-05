Elezioni a Nosate: c'è anche una terza lista

Non sarà 'corsa' a due a Nosate alle prossime elezioni. Accanto alle liste già sicure di 'Nosate Nuova' e 'Nosate Rinasce', ecco infatti anche Forza Nuova.

Non è certo una novità, né tantomeno una sorpresa, perché già in passato Nosate, pur essendo un comune piccolo, aveva visto più e più liste in 'corsa' alle elezioni. E così anche nella tornata elettorale dell'8 e 9 giugno, accanto alle due compagini che erano stato ufficializzate nelle scorse settimane ('Nosate Nuova' del primo cittadino uscente Roberto Cattaneo e 'Nosate Rinasce' di Stefania Paccagnella, attuale consigliere sui banchi della minoranza in consiglio comunale), ecco anche un terzo gruppo. C'è, infatti, Forza Nuova con la candidata Maria Federico che al suo fianco ha Alberto Stringa, Giuseppe Vigevani, Federica Longo, Savino Longo, Christian Milanesi, Federico Buzzoni e Stefania Invernizzi.

