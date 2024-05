Al via 'I martedì della Canonica'

Al via la rassegna ‘I martedì della Canonica’ che comprende tre appuntamenti dedicati alla bellezza. Si comincia martedì 14 maggio alle 21 con l’autore Franco Faggiani che presenterà i suoi libri all’interno della serata ‘La meraviglia dei passi’.

Un mese di maggio con un carnet di eventi invidiabile per la Canonica di Bernate Ticino, che si prepara ad aprire le sue porte per accogliere i visitatori. Si comincia con la Civil Week, evento promosso dall’Assessorato Welfare e Salute del Comune di Milano con lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo sociale delle comunità locali. Si è svolto lo scorso week end l'evento ‘Cittadini e custodi del bello: percorso del Naviglio Grande’ l’appuntamento in programma sabato 11 e domenica 12 maggio articolato in due momenti: la visita guidata alla Canonica di Bernate Ticino e, nella giornata di domenica, la visita all’ex Convento di San Rocco a Castelletto di Cuggiono (ora Scala Giacobbe).

Evento da non perdere è la rassegna ‘I martedì della Canonica’, tre appuntamenti dedicati alla bellezza. Martedì 14 maggio alle 21 l’autore Franco Faggiani presenterà i suoi libri all’interno della serata ‘La meraviglia dei passi’, a seguire, martedì 21 maggio ‘La meraviglia di un viaggio – Camminando sul tetto del mondo’ offrirà ai presenti la possibilità di incontrare Giulia Radice. A conclusione di questo viaggio, martedì 28 maggio doppio appuntamento per ‘La meraviglia dell’acqua’ con la camminata alle 20 lungo il Naviglio da Boffalora a Bernate, a seguire la Società Italiana di Caccia Fotografica presenterà il suo libro edito da La Memoria del Mondo.

Ancora una volta lo splendore della Canonica di Bernate fa da cornice ad eventi volti a condividere bellezza.

