Ufficiale la candidatura di Fausto Coatti

Ormai ufficiale la rosa di candidati che affiancherà Fausto Coatti candidato per la lista 'Civica Marcallo con Casone'. "Sono sicuro di avere alle spalle un gruppo unito, preparato e forte. Faremo lavoro di squadra in modo responsabile e competente, al servizio dei cittadini e delle Istituzioni, investendo tempo ed energie personali: siamo pronti a compiere il nostro dovere”

Insieme a Fausto Coatti correranno Walter Bramé, Laura Calanni, Alessandro Chiodini, Chiara Coatti, Mattia Colombo, Joele Grassi, Luca Nebuloni, Luigi Oldani, Elisa Portaluppi, Diana Saibanti, Lorenza Strada e Elisabetta Valenti.

