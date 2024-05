Due giorni all’insegna della natura, dei fiori, dell’artigianato e del buon cibo. Il weekend del 18 e 19 maggio presso le sale della villa Annoni si terrà il ‘Festival Arte&Natura’ organizzato dall’Associazione culturale artistica Iperbole. Le sale e gli spazi all’aperto della villa cuggionese saranno animati da venditori e artigiani: mostra mercato, dimostrazioni dal vivo, laboratori didattici e creativi e giochi per bambini, intrattenimenti e spettacoli, e ancora buon cibo, streetfood. Gli stand saranno attivi dalle 10 alle 20 dei due giorni e l’animazione musicale andrà avanti fino alle 22. Un bel momento per vivere Cuggiono con un’attenzione particolare alla natura e al benessere.

