Arconate: Mantovani si ricandida

Un vero e proprio ‘colpo di scena’, anche se alcune voci giravano da giorni, ma solo nella serata di martedì hanno trovato ufficialità. Mario Mantovani, dopo la candidatura alle elezioni europee nelle liste di Fratelli d’Italia, torna in corsa anche per il suo comune, Arconate. Già sindaco per 13 anni, il senatore arconatese è il nome scelto dal gruppo per una nuova sfida. La serata promossa dalla lista ‘Viva Arconate’ si apre con un’analisi dei lavori svolti come opposizione in questi cinque anni, prima di prendere la parola il consigliere Fabio Gamba che, segnalando alcune criticità da loro riscontrate, disegna un nuovo progetto politico richiamando “il nostro miglior candidato, in fondo quello che abbiamo sempre avuto: Mario Mantovani”. La nuova lista si chiama ‘Forza e Coraggio’ e nel suo discorso Mantovani ha tracciato le idee e linee guida per la nuova candidatura, tra progetti e obiettivi di ripartenza.

