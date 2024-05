8 donne e 4 uomini per Giani

Una lista 'a traino' rosa: otto donne e quattro uomini, infatti, per la squadra del candidato sindaco di 'Insieme per Vanzaghello', Rino Giani.

Una lista 'a traino' rosa: otto donne e quattro uomini, infatti, per la squadra del candidato sindaco di 'Insieme per Vanzaghello', Rino Giani, pronta a correre alle elezioni dell'8 e 9 giugno. "Sono davvero molto soddisfatto per un gruppo che presenta il

giusto mix tra esperienza e novità - dice - Tutti animati da entusiasmo e volontà di mettersi al servizio dei cittadini”. Più nello specifico, allora, fanno parte della compagine: Gian Battista Gualdoni (già primo cittadino vanzaghellese per 10 anni, successivamente assessore e consigliere), quindi Tiziano Torretta, Danilo Montagnana, Chiara Galli e Alessandra Pavani (tutti e quattro con alle spalle precedenti esperienze amministrative) e, poi, Elettra Degli Angeli, Giuseppina Geviti, Alessandra Giani, Valeria Prandoni, Francesco Schiavo, Caterina Torretta e Valeria Zocchi. "Lunedì 13 maggio, alle 21 presso la sala consiliare di piazza Pertini, presenteremo ufficialmente alla popolazione la lista, mentre sabato 11 maggio, alle 11, inauguereremo la sede elettorale in piazza Sant'Ambrogio - conclude il candidato sindaco - Due importanti momenti per incontrare i vanzaghellesi e durante i quali ampio spazio sarà dedicato all’illustrazione del nostro programma basato sulle parole d’ordine ascoltare, aiutare, cambiare".

