'Pomeriggio con la mamma'

In occasione della Festa della Mamma, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Magnago, in collaborazione con la scuola dell’Infanzia Micalizzi, scuola dell’infanzia C. Radice e asilo Nido Bachelet, propone alcuni laboratori per trascorrere un piacevole “pomeriggio con la mamma”.