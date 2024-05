La comunità legnanese inaugurerà sabato 11 maggio alle 11 in piazza Vittorio Veneto un monumento dedicato alle persone che hanno perso la vita nella tragica vicenda della diga del Vajont: il monumento si intitolerà ‘L’abbraccio dei legnanesi alla gente del Vajont’.

Una vicinanza che supera le distanze geografiche: la comunità legnanese inaugurerà sabato 11 maggio alle 11 in piazza Vittorio Veneto un monumento dedicato alle persone che hanno perso la vita nella tragica vicenda della diga del Vajont. Il monumento si intitolerà ‘L’abbraccio dei legnanesi alla gente del Vajont’ ed è stato ispirato in prima persona da Giuseppe Calini: “Sembrava impossibile e invece eccolo lì. Dopo le serate con Micaela, il film documentario – le parole di Calini –, la maglia dell’AC Legnano, la pedalata da Legnano a Longarone, a sigillo di un sodalizio vero, nato dal cuore e portato avanti con vera solidarietà, ecco questo bellissimo monumento, dono dei legnanesi alla gente del Vajont. Dai loro paesi lontani, Erto, Casso e Longarone, verranno i sopravvissuti e i superstiti. La solidarietà non ha distanza e Legnano, con questo gesto, sarà ancora migliore”.

All’inaugurazione sarà presente anche il sindaco Lorenzo Radice.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!