Una 'Bareggio' più 'pulita' anche per il 2024

Siglata la convenzione tra il Comune e Bareggio Pulita. Il documento è valido per tutto il 2024 e regolamenta i rapporti tra l’ente e l’associazione per quanto riguarda le attività di tutela e salvaguardia del territorio comunale e delle sue aree verdi.

“La convenzione – spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente Roberto Lonati – dà all’associazione la possibilità di utilizzare gratuitamente i beni e le attrezzature comunali per effettuare le raccolte dei rifiuti. Inoltre, previa richiesta e presentazione di un piano annuale di intervento, si organizzerà con il gestore della piattaforma ecologica il ritiro del materiale raccolto in giorni e orari concordati”.

“Un grande ringraziamento – aggiunge il sindaco Linda Colombo - all’associazione Bareggio Pulita che ci sta dando un aiuto fondamentale per quanto riguarda il decoro di Bareggio, intervenendo in tutte le aree dove si creano discariche abusive a causa degli incivili. Un bellissimo esempio di volontariato e di impegno civico che intendiamo sostenere e valorizzare con tutti gli strumenti a nostra disposizione con l’auspicio che duri a lungo e che il gruppo si allarghi sempre di più con nuovi volontari”.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!