Si inaugurano i murales

Si terrà sabato 26 settembre, nell’occasione del concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia ‘La band’è mia’, alle ore 21, in Piazza Don Rino Villa, l’inaugurazione del murales, frutto del progetto che ha coinvolto i ragazzi del centro estivo sotto la guida dell’artista Cristian Sonda. La street art diventa il modo per rielaborare i momenti difficili vissuti nel lockdown: “Rincontrarsi assieme, riabbracciarsi un domani”.

