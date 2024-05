Doppio appuntamento per Vittuone

Vittuone - Week end dei festa con la riapertura del Parco di via Gramsci e la Festa di Santa Croce con un programma ricco di eventi.

Sabato 4 maggio, con inizio alle 16, verrà riaperto al pubblico il Parco di via Gramsci. Per l’occasione l’Amministrazione comunale offrirà un rinfresco ai cittadini che interverranno. Si potrà così conoscere il nuovo volto di uno dei parchi più frequentati della nostra città, che è stato sottoposto ad importanti lavori di sistemazione e riqualificazione. Nel Parco erano già stati effettuati importanti lavori lo scorso anno, con l’installazione di nuovi giochi inclusivi, utilizzabili anche da bambini diversamente abili, e pavimentazione antitrauma, per la sicurezza dei bambini, il rifacimento dei vialetti interni e la collocazione delle nuove panchine. Quest’anno è stato poi installato il nuovo castello multigioco a torrette ed è stato eseguito l’intervento di riqualificazione, controllo e potatura del verde. Sarà questo il primo appuntamento della festa di Santa Croce sempre molto sentita e attesa a Vittuone.

Domenica sarà la giornata centrale della festa. Il programma di domenica prevede l'inizio della processione alle 10.45, accompagnata dal Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Vittuone. Nelle vie e nelle piazze del centro storico ci saranno le bancarelle, gli hobbisti, gli stand delle associazioni e diverse attrazioni. Piazza Italia sarà animata da “giochi di una volta”, giostrine e giochi per bambini, accanto ad un punto ristoro. Presso la Fondazione Baglio, in piazza Bartezzaghi, dalle 15 si potrà partecipare al torneo di scopa d'assi.

Al Caffè Privativa Frontini ci sarà musica dal vivo durante il pomeriggio, mentre al Parco Lincoln, dalle 18 alle 19, Asd Dreams Factory organizza un evento di danza.

