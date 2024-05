Basso e Galiano: incontri con l'autore

La lettura prima di tutto. La biblioteca comunale “Alda Merini” di Robecchetto con Induno, in occasione della rassegna “Il Maggio dei Libri”, ha organizzato nella sede di via Novara due incontri con l'autore, in collaborazione con la Libreria La Memoria del Mondo di Magenta.

E precisamente: venerdì 3 maggio alle 21, sarà presentato il libro “Una festa in nero” di Alice Basso, edito da Garzanti e domenica 19 maggio alle 11 sarà la volta del libro “Una vita non basta” di Enrico Galiano, edito da Garzanti. Gli interventi saranno moderati da Luca Malini titolare della Libreria La Memoria del Mondo. La partecipazione è gratuita.

Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

L’evento è finanziato grazie al bando Cepell "Città che Legge", all'interno del progetto: "L'Alda Merini ovunque, per chiunque". Per informazioni, contattare la Biblioteca negli orari di apertura (0331/876476; 334/6097681; biblio [at] comune [dot] robecchetto-con-induno [dot] mi [dot] it).

