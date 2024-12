Quarti di Coppa Italia: sfida Futura Volley e Macerata

La Futura Volley Giovani torna a respirare il profumo della Coppa Italia a dieci mesi esatti dalla finale disputata nella splendida cornice di Trieste.

Non si sentirà l’inno della Champions League ma il match in programma mercoledì 18 dicembre al PalaBorsani ha tutte le carte in regola per regalare una serata di grande spettacolo.

Una competizione, quella tricolore, che ha quasi sempre visto protagonista la formazione biancorossa, che l’ha vinta sia in B2 che in B1 in due anni consecutivi, mentre nelle sette stagioni vissute in A2 si è qualificata per ben cinque volte.

Rebora e compagne ripartono dunque dai quarti di finale in un match non semplice vista la caratura dell’avversaria: la CBF Balducci HR Macerata, terza forza del girone A. Le Cocche potranno però contare sul fondamentale sostegno del pubblico di casa, con un PalaBorsani che si preannuncia parecchio caldo.

In semifinale la vincente del match di domani affronterà la squadra che avrà la meglio nella sfida tra San Giovanni in Marignano e Cremona. Invariata rispetto alla scorsa stagione, infatti, la formula. Dopo i quarti di finale di mercoledì in gara secca, le quattro squadre vincitrici accederanno alle semifinali fissate per mercoledì 8 gennaio, sempre in gara secca in casa della miglior classificata. Le due formazioni che avranno la meglio si qualificheranno per la finale, in programma nel week-end della Final Four di serie A1 del 9 febbraio. Gli incroci tra bustocche e marchigiane hanno sempre regalato grande spettacolo; basti pensare alla sfida nella semifinale playoff della passata stagione. Il match di mercoledì rischia di non essere da meno.

