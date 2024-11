Violenza di genere: letture e bibliografia

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, la biblioteca comunale di Magnago organizza un incontro dove verranno letti dei brani e presentata una bibliografia sul tema.

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, la biblioteca comunale di Magnago organizza un incontro dove verranno letti dei brani e presentata una bibliografia sul tema, accompagnando il tutto da un’offerta di bevande calde. Si potranno vedere inoltre i progetti esposti in sala dai ragazzi de 'Le Navi'. L’appuntamento è sabato 23 novembre alle 10 in piazza San Michele.

