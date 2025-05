La conferma di Bianca Orlandi

La bionda giocatrice mancina classe 2003 rappresenterà un tassello fondamentale nel reparto schiacciatrici biancorosso grazie alla sua duttilità e a qualità tecniche.

Conferma a furor di popolo per Bianca Orlandi, che per la seconda stagione consecutiva vestirà la maglia della Futura Volley Giovani. La bionda giocatrice mancina classe 2003 rappresenterà un tassello fondamentale nel reparto schiacciatrici biancorosso grazie alla sua duttilità e a qualità tecniche che la fanno eccellere soprattutto in seconda linea senza però disprezzare i fondamentali d’attacco e il servizio. Pezzo forte del repertorio della banda originaria di Milano è però il bagher, forgiato a Orago sotto lo sguardo attento del "prof" Bosetti e perfezionato poi nel corso delle quattro stagioni disputate in A2. L’ultima delle quali, proprio a Busto Arsizio, ha rappresentato la sua consacrazione: Bianca, a suon di ottime prestazioni, ha saputo conquistarsi i gradi da schiacciatrice titolare, diventando uno dei punti fermi del sestetto della Futura Volley. Interessanti le cifre messe assieme dalla banda ex Brescia: 307 punti realizzati in 115 set (considerando anche i due match di Coppa Italia), 15 ace, 32% di ricezione perfetta, 30% in attacco, 23 muri ma soprattutto, quel che non si legge tra i numeri, un gran lavoro sporco in difesa e più in generale al servizio della squadra. La conferma dell’ottimo campionato disputato da Orlandi è arrivata con la vittoria della prima edizione del “Premio Raffaele Forte”, che l’ha vista prevalere come Cocca che meglio ha incarnato le doti di passione, impegno, carattere e attaccamento alla maglia. Qualità che la schiacciatrice mancina metterà anche per la prossima stagione al servizio del club bustocco, pronta a crescere ancora e a dare il proprio contributo agli ordini di coach Gianfranco Milano.

