Giornata contro la violenza: tre incontri per i ragazzi

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Magnago, in collaborazione con Azienda Sociale e Coop. Albatros, organizza tre incontri rivolti a tutti i ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Nell’ambito del progetto 'Le Navi', sono proposti tre laboratori artistici che si terranno in data il 15, 19 e 22 novembre; e a partire dal 19 novembre le produzioni saranno poi esposte presso la biblioteca di Magnago. Iscrizione all’iniziativa al link https://forms.gle/gHRQq387dRJ6ivT86.

