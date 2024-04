"Prendi un libro e anche dei semi"

Libri e semi: mondi così distanti tra loro, ma non alla libreria ‘Alfa & Beta’ di piazza Mazzini. Già, perché in occasione della Giornata della Terra e che poi proseguerà anche nei giorni e nelle settimane successive, ecco una particolare iniziativa.

Libri e semi: mondi così distanti tra loro, ma non alla libreria ‘Alfa & Beta’ di piazza Mazzini. Già, perché in occasione della Giornata della Terra e che poi proseguerà anche nei giorni e nelle settimane successive, ecco una particolare iniziativa. “Che cosa ho pensato? - spiega la titolare Liliana Re - Molto semplice: da una parte ho voluto creare un'istallazione e un' esposizione di testi per sensibilizzare le persone appunto sulle tematiche ambientali, dall’altra, contemporaneamente, spazio al progetto ‘Il forziere della semente’, con i clienti che, acquistando uno o più libri, avranno in omaggio una bustina di semi”. Ma non è finita qui, anzi… “Chi, infatti, non è interessato a comprare, potrà comunque venire qui e portare dei semi che ha a casa e scambiarli con quelli che ci sono in negozio”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!