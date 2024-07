Prima in San Zenone, poi alla Madonna dei Poveri. Come dice quel vecchio detto “Prevenire è meglio che curare”. Già e allora ecco i carabinieri della caserma di Castano Primo fuori dalle due chiese cittadine, al termine delle messe, per incontrare e distribuire alla cittadinanza opuscoli con consigli e accorgimenti su come evitare possibili truffe e raggiri.

Prima in San Zenone, poi alla Madonna dei Poveri. Come dice quel vecchio detto “Prevenire è meglio che curare”. Già e allora ecco i carabinieri della caserma di Castano Primo fuori dalle due chiese cittadine, al termine delle messe, per incontrare e distribuire alla cittadinanza, in particolar modo alle persone più anziane ", alcuni opuscoli con consigli e accorgimenti su come evitare possibili truffe e raggiri. Presenza, dialogo e confronto, insomma, perché la sicurezza passa anche da semplici, ma fondamentali azioni direttamente in quei luoghi maggiormente frequentati. Un servizio certamente importante e un ulteriore momento di vicinanza alla popolazione. "La cosa più importante è la prevenzione - commenta Carlo Iannantuono, assessore alla sicurezza di Castano - E questa si ottiene attraverso l'informazione e rendendo la cittadinanza consapevole di quelli che sono i rischi che ci possono essere in determinate situazioni. L'iniziativa promossa dai militari dell'Arma, allora, è un fondamentale servizio. Anche noi, come Amministrazione comunale, abbiamo un'attenzione particolare appunto al tema della sicurezza e, fin da quando ci siamo insediati a giugno, subito ci siamo attivati con le prime attività in tale senso".

PREVENIRE TRUFFE E RAGGIRI: CARABINIERI FUORI DA CHIESA



