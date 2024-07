Apolloni: da 'USA '94' a 'Euro 2024'

La lunga estate caldissima, canterebbero Max Pezzali e gli 833. E, in fondo, come dimenticare appunto quella magica estate del 1994.

La lunga estate caldissima, canterebbero Max Pezzali e gli 833. E, in fondo, come dimenticare appunto quella magica estate del 1994. L’Azzurro a colorare il cielo degli Stati Uniti d’America, l’Italia che si laureava vice campione del Mondo e le emozioni che, inevitabilmente, facevano capolino nei cuori e nella testa. Roberto Baggio, Baresi, Maldini, Pagliuca, Berti, Donadoni, Massaro, solo per citarne alcuni e poi lui, Luigi Apolloni. “Noi, alla fine, ci abbiamo messo quello che chiedeva la gente, ossia il cuore - ricorda - Certamente questo ci ha permesso di essere protagonsti, senza dimenticare ovviamente le grandi qualità di chi faceva parte di quel gruppo, Roberto Baggio in primis e via via tutti gli altri. Così, a mio avviso siamo riusciti a far innamorare gli italiani negli USA e quelli in Italia e in ogni parte del mondo”. “Notti magiche, inseguendo un gol”, insomma, volendo riprendere un’altra mitica canzone, quelle notti magiche che però, purtroppo, sono mancate quest’anno agli Europei in Germania alla nostra Nazionale. “C’è inevitabilmente l’amarezza, ma allo stesso tempo ecco anche la speranza di riprendersi subito, perché le qualificazioni al prossimo Mondiale sono vicine”. Ah se fa male, alla fine. Ma se come dicono il presente è tutto da scrivere, beh il futuro lo è e soprattutto deve esserlo ancora di più. “Come ripartire alla fine? - conclude - Fondamentale dovrà essere il lavoro, assieme alla ricerca ed all’inserimento nell’organico di giocatori che riescano a trovare la complicità giusta”.

