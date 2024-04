Miazzina... quest'anno raddoppia!

I ragazzi avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica, lontano dalla routine quotidiana e circondati dalla bellezza naturale delle Alpi.

È tempo di avventure e divertimento per i bambini della parrocchia di Cuggiono! Quest'estate, dal 13 al 20 luglio per le elementari e dal 20 al 27 luglio per le medie, si svolgeranno due entusiasmanti turni di vacanza a Miazzina, situata sopra Verbania, immersa nella splendida cornice delle montagne.

I ragazzi avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica, lontano dalla routine quotidiana e circondati dalla bellezza naturale delle Alpi. Miazzina, con i suoi panorami mozzafiato, i boschi rigogliosi e i sentieri escursionistici, sarà il campo base perfetto per una settimana di avventure all'aria aperta.

Durante il soggiorno, i bambini parteciperanno a una varietà di attività divertenti e coinvolgenti. L Le passeggiate saranno arricchite da momenti di gioco e relax, con momenti di preghiera e riflessione con gli accompagnatori e gli animatori.

Grazie all'impegno e alla dedizione degli animatori e degli organizzatori, queste vacanze in montagna saranno non solo divertenti ma anche educative, offrendo ai ragazzi l'opportunità di sviluppare la fiducia in sé stessi, il senso di responsabilità e il rispetto per l'ambiente.

In conclusione, i due turni di vacanza a Miazzina saranno un'esperienza indimenticabile per i bambini della parrocchia di Cuggiono. Una settimana immersi nella natura, tra avventure, giochi e scoperte, che rimarrà nel cuore di ognuno come un capitolo prezioso dell'estate da ricordare e raccontare.

