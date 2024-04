La 5^ 'Fontana Cross'

L’Istituto Comprensivo “Carlo Fontana” e il Comune di Robecco sul Naviglio, con le associazioni e il comitato genitori, hanno organizzato la “Fontana Cross”.

L’Istituto Comprensivo “Carlo Fontana” e il Comune di Robecco sul Naviglio, in collaborazione con le associazioni sportive locali e il comitato genitori, sabato 6 aprile hanno organizzato la quinta edizione della corsa campestre “Fontana Cross” nel parco di Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio. 150 gli alunni e le alunne dei cinque plessi dell’Istituto (Magenta, Robecco e Casterno) che si sono iscritti alle tradizionali batterie per le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. “E’ sempre un momento particolarmente significativo quando scuola e famiglia si incontrano e diventa ancora più bello perché in un parco, è la scuola che intende aprirsi e condividere i valori dell’accoglienza e del rispetto. Il ringraziamento va ai professori di Educazione Fisica, al sindaco di Robecco Fortunata Barni e alle associazioni sportive e dei genitori che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione”, ha commentato il prof. Davide Basano, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo. “Il bel risultato è frutto della fattiva collaborazione tra le istituzioni, che hanno l’obiettivo di crescere al meglio le nuove generazioni”, ha aggiunto il sindaco di Robecco sul Naviglio Fortunata Barni. Erano presenti anche l’assessore all’Istruzione Alessandra Maltagliati e il consigliere comunale con delega allo Sport Giovanni Noè,

La “Fontana Cross” di quest’anno si è arricchita di una novità, una staffetta campestre riservata alle famiglie: undici le partecipanti alla sezione “Family”.

Ha puntato sulla sinergia proficua tra istituzioni, perché , speaker della manifestazione e sostenitore dell’impegno di ogni concorrente e della collaborazione dei genitori presenti. Si ringraziano le associazioni ASD Casterno, Brontolo bike ASD, Gruppo Podistico Latigre, Tapascione Running Team. Il punto ristoro è stato organizzato dalle Associazioni e dai Genitori dell’istituto.

