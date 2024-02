Brontolo Bike, in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado 'ICS Carlo Fontana' di Robecco sul Naviglio, propongono l'iniziativa 'Bike is School'.

Brontolo Bike, in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado 'ICS Carlo Fontana' di Robecco sul Naviglio, propongono l'iniziativa 'Bike is School - Sfida a pedali', condotta e gestita dagli esperti de 'Il Centro Motorio' di Robecco sul Naviglio.

Tale progetto, promosso dal Comune e finanziato da Regione Lombardia, rientra nel bando regionale 'Restiamo insieme', di cui alla D.G.R. 364/2023. L'iniziativa permette di simulare l'attività di una bici da corsa in modo coinvolgente e divertente.

