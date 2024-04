Infortunio sul lavoro: trasportato in ospedale a Legnano

L'allarme è scattato attorno alle 9. Infortunio sul lavoro in una ditta di via Villoresi a Turbigo. Dai primi riscontri, un uomo si è ferito, infatti, con un macchinario ad un occhio e per questo è stato trasportato in ospedale a Legnano.

L'allarme è scattato attorno alle 9. Infortunio sul lavoro in una ditta di via Villoresi a Turbigo. Dai primi riscontri, un uomo si è ferito, infatti, con un macchinario ad un occhio e per questo è stato trasportato in ospedale a Legnano, per tutti gli accertamenti del caso e per essere sottoposto anche ad un intervento chirurgico (sembrerebbe che abbia perso purtroppo l'occhio). Sul posto, allora, oltre ai mezzi di soccorso, anche la Polizia locale del comando cittadino che, dopo avere effettuato i rilievi del caso, si è messa al lavoro per avere un quadro più preciso di quanto accaduto.

