"Robecchetto: nuovi confronti"

Sulla caduta dell’Amministrazione comunale di Robecchetto, sono intervenuti il presidente del Circolo locale di Fratelli d’Italia e il consigliere regionale.

In merito alla caduta dell’Amministrazione comunale di Robecchetto, sono intervenuti il presidente del Circolo locale di Fratelli d’Italia, Alessio Marchese, e il consigliere regionale Christian Garavaglia. Garavaglia ha commentato: “Abbiamo seguito da vicino l’attività dell’Amministrazione comunale negli ultimi anni. Ora la caduta dell’attuale sindaco apre spazio a un nuovo confronto che ci auguriamo possa aprire un nuovo periodo nella vita amministrativa a Robecchetto e Malvaglio. Avvieremo momenti di incontro con la cittadinanza. Noi siamo pronti”. Il presidente del circolo Marchese ha dichiarato: “Speriamo si possa aprire una fase di confronto sui progetti e sulle idee di sviluppo per la nostra comunità, che troppo spesso sono mancate negli ultimi anni. Siamo convinti che serva una buona amministrazione con caratteristiche di concretezza, praticità e sviluppo, che i nostri Sindaci e amministratori di Fratelli d’Italia hanno dimostrato di saper mettere in pratica in molti Comuni vicini”.

