Briscola, Scala 40 e tombola: pronti a giocare tutti assieme. Gli appuntamenti, promossi dall'Associazione di Promozione Sociale Pensionati San Giorgio su Legnano, sono in programma (per la briscola e la scala 40) ogni giorno dalle 15, mentre la tombola il giovedì allo stesso orario. Dove? Al centro anziani di San Giorgio su Legnano in via Mella. Per informazioni: Graziano Bersan 379/1514002.

