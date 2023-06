Giornata della Legalità: Nando Dalla Chiesa a Vanzaghello

L’Istituto comprensivo 'Ada Negri', in collaborazione con i Comuni di Magnago e Vanzaghello, presenta la Giornata della Legalità, in memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Mercoledì 7 giugno, alle 10, presso il palazzetto dello Sport di Vanzaghello, interverrà il professor Nando Dalla Chiesa.

L’Istituto comprensivo 'Ada Negri', in collaborazione con i Comuni di Magnago e Vanzaghello, presenta la Giornata della Legalità, in memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Mercoledì 7 giugno, alle 10, presso il palazzetto dello Sport di Vanzaghello, interverrà il professor Nando Dalla Chiesa per parlare di legalità e di giustizia ai ragazzi ed ai docenti. Oltre alla dirigente scolastica Maria Gabriella Martorana, saranno presenti le Amministrazioni comunali di Magnago e Vanzaghello e le autorità civili e militari.

