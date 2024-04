Rimandata per pioggia nelle scorse settimane, ecco che andrà 'in scena' domenica prossima (7 aprile). E' l'iniziativa '... Camminando in Rosa a Vanzaghello', promossa dal Comune, in collaborazione con l'associazione 'Cuore di Donna'.

Rimandata per pioggia nelle scorse settimane, ecco che andrà 'in scena' domenica prossima (7 aprile). E' l'iniziativa '... Camminando in Rosa a Vanzaghello', promossa dal Comune, in collaborazione con l'associazione 'Cuore di Donna'. Il programma, allora, vedrà il ritrovo alle 10.45 in piazza Sant'Ambrogio e da qui, alle 11.15, si partirà, con l'arrivo in via Mozart, dove verrà inaugurata la 'Panchina Rosa', realizzata e donata da 'La Nuova Futura Imballaggi s.r.l.' di Busto Arsizio, e la 'Casetta dei Libri', in collaborazione con il CSE Molecole di Vanzaghello. E al termine, rinfresco offerto da caffetteria e pasticceria Pariani.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!