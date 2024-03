'Capitali Europee dell’Inclusione': Corbetta finalista

C'è anche Corbetta tra le 15 finaliste del premio “Capitali Europee dell’Inclusione!”, il prestigioso riconoscimento promosso dalla Commissione Europea premia le città, le Regioni e le Nazioni che promuovono l’inclusione per creare società prive di discriminazione.

C'è anche Corbetta tra le 15 finaliste del premio “Capitali Europee dell’Inclusione!”, il prestigioso riconoscimento promosso dalla Commissione Europea premia le città, le Regioni e le Nazioni che promuovono l’inclusione per creare società prive di discriminazione. In Italia, soltanto Corbetta appunto e Torino sono in finale. "Disabilità, differenze di genere, contrasto alla violenza sulle donne e diritti civili: oggi abbiamo la conferma che la nostra città è tra le migliori in Europa per l’inclusione sociale, e ad aprile a Bruxelles è in lista per vincere il premio - ha scritto il sindaco Marco Ballarini - Siamo felicissimi di condividere questa notizia meravigliosa, e siamo orgogliosi di rappresentare un’opportunità per mostrare al mondo cosa stiamo facendo per creare spazi e cultura più diversificati e inclusivi per i cittadini. Noi siamo pronti per questa bella missione e vincere l’EUDiversity".

