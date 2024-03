Sfilata e benedizione dei trattori

Festa della Madonna in Veroncora: si comincia lunedì 1 aprile. In Largo San Grato a Busto Arsizio, alle 10, allora ci sarà la sfilata dei trattori per le vie del centro.

Festa della Madonna in Veroncora: si comincia lunedì 1 aprile. In Largo San Grato a Busto Arsizio, alle 10, allora ci sarà la sfilata dei trattori per le vie del centro, quindi alle 10.30 la Santa Messa davanti alla chiesa e alle 11.30 la benedizione dei trattori e l'apertura dello stand gastronomico che proporrà il piatto tipico della festa, insalata e ciàpi. Il tutto a cura della Parrocchia del Redentore e dell’associazione 'Amici della Madonna in Veroncora'.

