Autismo: se ne parla a Boffalora

Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo: un incontro in sala consiliare a Boffalora sopra Ticino. L'appuntamento è in programma il 2 aprile alle 21. Relatori saranno per 'Lo spettro dell'autismo: dal tratto al disturbo' il dottor Mauro Walder, neuroppsichiatra infantile dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, con incarico di altissima professionalità e specializzazione per disturbi del neurosviluppo, mentre per 'L'importanza delle abilità sociali: punto di vista autistico', Zoe Pezzi (ragazza autistica) e la dottoressa Adriana Campi, educatrice esperta nei disturbi dello spettro autistico.

