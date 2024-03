Volontari e mezzi: prove di Protezione Civile

Più di 150 volontari e tre differenti scenari. Prima a Corbetta, poi a Cusago e, infine, a Magenta, dove era allestito anche il campo base: volontari di Protezione Civile fianco a fianco, per tutto il weekend scorso, pronti a mettersi alla prova appunto su possibili emergenze.

Più di 150 volontari e tre differenti scenari. Prima a Corbetta, poi a Cusago e, infine, a Magenta, dove era allestito anche il campo base: volontari di Protezione Civile fianco a fianco, per tutto il weekend scorso, pronti a mettersi alla prova appunto su possibili emergenze. "Siamo partiti, infatti, simulando la classica 'bomba d'acqua' con alberi caduti e che andavano tagliati, per liberare le strade ostruite dai tronchi e dai rami - spiefa Fabio Abbiati, coordinatore della Prociv magentina - Quindi, il secondo momento ha riguardato l'idrogeologico, per concludere, alla sera, con la prova illuminotecnica, andando ad illuminare un principio di incendio di uno stabile, per supportare i Vigili del fuoco durante l'intervento". Lavorare, dunque, gli uni accanto agli altri, così da formarsi ulteriormente e creare una importante e fondamentale collaborazione. "Come volontari dobbiamo essere sempre pronti ogni volta che siamo chiamati a raggiungere un luogo dove c'è un emergenza e un pericolo - conclude - Queste esercitazioni, pertanto, servono in particolar modo ad aumentare le conoscenze e la preparazione dal punto di vista della sicurezza e per ciò che concerne la sinergia tra i vari gruppi".

PIU' DI 150 VOLONTARI: PROVE DI PROTEZIONE CIVILE



