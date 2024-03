Posticipata reimmissione dell’acqua nel Naviglio

In una nota ETVilloresi comunica il posticipo della reimmissione dell'acqua nel Naviglio Grande prevista per il 2 aprile.

In una nota ETVilloresi comunica il posticipo della reimmissione dell'acqua nel Naviglio Grande prevista per il 2 aprile. "Con delibera di Comitato Esecutivo approvata nella seduta di martedì 26 marzo, il Consorzio ha posticipato la reimmissione dell’acqua nel tratto orizzontale del Naviglio Grande, nel Naviglio di Pavia e nel tratto finale del Naviglio di Bereguardo per consentire il completamento dei lavori di ripristino spondale in corso, sospesi per numerosi giorni a causa delle intense piogge. Nel Naviglio Grande l’acqua rientrerà giovedì 21 aprile mentre nel Pavese venerdì 22 aprile. Lungo il Bereguardo l’asciutta totale terminerà invece venerdì 8 aprile."

Proprio a Bernate Ticino infatti nelle scorse settimane una parte di sponda è crollata a seguito delle copiose piogge in un tratto che da diversi anni presenta una fragilità strutturale, portando quindi alla formazione di una voragine di dimensioni notevoli. Il Consorzio aveva rassicurato circa gli interventi di tamponamento che, considerati gli ultimi aggiornamenti, slitteranno oltre il tempo previsto.

