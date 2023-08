Scende ancora il livello dei Canali

Si riduce ancora il livello del Naviglio Grande e del Canale Villoresi.

Si riduce ancora il livello del Naviglio Grande e del Canale Villoresi. Come spiegato in una nota dell'Est Ticino Villoresi, essendo il livello del Lago Maggiore sceso a -37 cm, il Consorzio del Ticino, nel Comitato di regolazione tenutosi il 10 agosto pomeriggio, ha disposto per la mattina di venerdi’ 11 agosto una drastica diminuzione delle portate erogate dal bacino lacuale.

La portata disponibile per ETVilloresi è ora complessivamente pari a 21 mc/s; in mattinata sono state effettuate le manovre di riduzione che hanno portato il Naviglio Grande da 18.5 mc/s a 13 mc/s e il Canale Villoresi da 42 mc/s a 8 mc/s.

