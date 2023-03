Kimono pronto... e tutti sul tatami. Karateki protagonisti, domenica scorsa, a Cuggiono per il Gran Prix (kata individuale maschile e femminile) organizzato dall'A.S.D. Karate Shotokan Cuggiono e Arconate. Un pomeriggio, insomma, di grande sport ed emozioni che ha saputo coinvolgere e conquistare dai più piccoli ai grandi. E tanti, allora, sono stati i momenti programmati durante l'intera manifestazione, tra gare ed esibizioni. Per la competizione vera e propria, poi, gli atleti arconatesi hanno ottenuto 13 primi piazzamenti, 9 secondi, 7 terzi e 4 quarti; mentre i cuggionesi 9 primi, 6 secondi, 5 terzi e 2 quarti. (Foto Gianni Mazzenga)

