Carola Bonalli, c'è l'ufficialità: candidata sindaca

L'ufficialità è arrivata nella serata di sabato scorso (23 marzo). Confermate, allora, le voci che ormai da diverse settimane circolavano in città. Già, perché Carola Bonalli, mai come stavolta è proprio il caso di dirlo visto il suo passato e il presente da sportiva, è pronta a 'correre' con 'Insieme Progettando Castano'. L'attuale vicesindaco, infatti, è stata scelta per guidare il gruppo (di cui fa parte anche il primo cittadino uscente Giuseppe Pignatiello) che a giugno si presenterà alle urne. "E' per me un grande orgoglio e un onore essere stata individuata per ricoprire questo ruolo - ha commentato - Siamo una lista di persone di ottime qualità e capacità, che hanno sempre messo e sempre metteranno al primo posto la collaborazione, la condivisione, il lavoro di squadra e l'amicizia. Così è stato fin da quando nel 2014 siamo stati eletti per guidare la città e lo stesso anche al momento di essere riconfermati nel 2019. In questi dieci anni, allora, grazie alle persone che mi sono state accanto ed ai cittadini sono cresciuta tanto. Parlando, invece, del futuro, sono capaci tutti di fare gandi promesse, a me però non piace prendere in giro i castanesi e perciò dico che quello che proporremo saranno obiettivi e progetti che si potranno raggiungere davvero".

